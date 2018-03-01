عــاجل و رسميا:تفاصيل اعتقال الشاب اللي عرا تلميذة فالزنقة وهاشكون شدو بمنطقة بنجرير ﻿

أفادت السلطات المحلية لإقليم الرحامنة أنه وعلى إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة

شـــوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لإقليم الرحامنة أنه وعلى إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، تم صباح يومه الأربعاء 28 مارس 2018 توقيف هذا الشخص من طرف عناصر الدرك الملكي بإقليم الرحامنة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 21 سنة، يقطن بدوار كداوة، جماعة آيت حمو، قيادة بوشان، فيما تقطن الفتاة التي تعرضت للاعتداء، والبالغة 17 سنة، بدوار معلمين الواد بنفس الجماعة بإقليم الرحامنة.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تحديد هوية الشخص الآخر الذي قام بتصوير تلك الأفعال الإجرامية، حيث تجري حاليا الأبحاث لتوقيفه.