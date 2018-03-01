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صفحة جديدة في مسار الهولدينغ الملكي.. الشركة الوطنية للإستثمار تعزز بعدها الدولي وتحمل إسما جديدا

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 12:53 صفحة جديدة في مسار الهولدينغ الملكي.. الشركة الوطنية للإستثمار تعزز بعدها الدولي وتحمل إسما جديدا | اقتصاد
صفحة جديدة في مسار الهولدينغ الملكي.. الشركة الوطنية للإستثمار تعزز بعدها الدولي وتحمل إسما جديدا
هو مسار جديد رسمه الهولدينغ الملكي لنموه الدولي، وخصوصا بالقارة الإفريقية، وذلك بعدما لجأ على امتداد السنوات الأخيرة إلى التخلص التدريجي من حصصه الإستثمارية بمجموعة من الفروع الفاعلة بقطاع

شـــوف تيفي:

 

هو مسار جديد رسمه الهولدينغ الملكي لنموه الدولي، وخصوصا بالقارة الإفريقية، وذلك بعدما لجأ على امتداد السنوات الأخيرة إلى التخلص التدريجي من حصصه الإستثمارية بمجموعة من الفروع الفاعلة بقطاع الصناعات الغذائية، واختار اليوم التركيز على تعزيز بعده الدولي من خلال تغيير تسمية الشركة الوطنية للإستثمار بإسم جديد يحمل عبارة "المدى".

وأفاد بلاغ صحفي صادر عن الشركة الوطنية للإستثمار، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن الإسم الجديد "المدى"، يندرج في إطار مساعي المجموعة الإقتصادية إلى تأكيد بعدها الدولي وتكريس أهمية المساهمة القوية التي تمثلها الأنشطة الدولية للشركة في تركيبة نتائجها المالية السنوية، مبرزا في هذا الصدد أن قيمة مساهمة هذه الأنشطة في أرباح الشركة الوطنية للإستثمار، انتقلت من 11 في المائة سنة 2013، إلى حدود 26 في المائة في سنة 2017، أي أنها فاقت الضعف في غضون السنوات الأربعة الأخيرة.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" تحقق هذه النتيجة هو ثمرة التوجه الإستراتيجي المعتمد منذ سنة 2014 من طرف المساهمين فيها والذي استهدف عصرنة الحكامة والدفع بتحويلها لتصبح صندوقا استثماريا لأمد طويل في قادتنا الإفريقية، مشيرا إلى أن الحصيلة الإقتصادية والمالية للشركة الوطنية للإستثمار تؤكد اليوم توجهها الدولي، لاستقطاب استثمارات لأمد طويل في قطاعات ذات أنشطة اقتصادية مهيكلة للإقتصاد في القارة السمراء.

ويدكر أن تغيير إسم الشركة الوطنية للإستثمار بإسم "المدى"، جاء بعدما أعطى مجلس إدارة الشركة الملتئم يومه الأربعاء، موافقته على تغيير إسم صندوق الإستثمار الذي أصبح يحمل منذ الآن فصاعدا، إسم "المدى".

وأوضحت الشركة الوطنية للإستثمار في بلاغها، أن تغيير إسم هذه الأخيرة، سيصاحبه تبني التوقيع بشعار (الوقع الإيجابي)، الذي يترجم إرادة المدى في إحداث أثر إيجابي وااندماجي للأمد الطويل بصفته فاعلا لعصرنة الإقتصاد في قارتنا الإفريقية، تتأسس أهدافه ورؤياه، يبرز المصدر ذاته، على مفهوم الدوام والإستدامة، أي "الإستثمار في شركات ومشاريع مهيكلة والدفع باستثماراته للأمد الطويل والمساهمة في ترك أثر في زمن ومجال منجزاته، بغية إحداث وقع إيجابي ونافع سواء لدى المواطنين أو لدى المقاولات في القارة الإفريقية" يضيف بلاغ الشركة.

 

 

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