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يا ربي السلامة.. معركة دامية تنتهي بجريمة قتل بطنجة والضحية جاتو طعنة للقلب

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 12:38 يا ربي السلامة.. معركة دامية تنتهي بجريمة قتل بطنجة والضحية جاتو طعنة للقلب | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. معركة دامية تنتهي بجريمة قتل بطنجة والضحية جاتو طعنة للقلب
اهتز حي الوردة بمدينة طنجة في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنة مميتة وجهها له شخص، بعد نشوب معركة دموية بينهما.

"شوف تيفي"

 

اهتز حي الوردة بمدينة طنجة في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنة مميتة وجهها له شخص، بعد نشوب معركة دموية بينهما.

وحسب مصادر محلية فإن خلافا بين الطرفين تطور إلى تبادل للضرب والجرح، ليقوم القاتل بتوجيه طعنة للضحية على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.


وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس لكنه فارق الحياة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن مكان تواجد القاتل الذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

 

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المغرب شوف تيفي حي الوردة طنجة مستشفى محمد الخامس الضحية

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