حصري..الحقوقية نجية أديب في تعليقها على فيديو ''واش معندكش ختك: '' خاصنا نطبقو عقوبة الإعدام والإخصاء وفقهاء فتاوي ممارسة الجنس على المرأة الميتة من بين الأسباب'' ﻿

''أنا راه مفقوسة أنا راه مريضة أنا راه مأزمة أنا راه تصابيت بالاكتئاب..البارح منعستش''، هكذا علقت نجية أديب رئيسة جمعية ما تقيش ولادي، على فيديو ''واش معندكش ختك'' الصادم والذي هز مواقع التواصل

''شوف تيفي''

''أنا راه مفقوسة أنا راه مريضة أنا راه مأزمة أنا راه تصابيت بالاكتئاب..البارح منعستش''، هكذا علقت نجية أديب رئيسة جمعية ما تقيش ولادي، على فيديو ''واش معندكش ختك'' الصادم والذي هز مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.

وعبرت نجية أديب في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، عن غضبها الشديد بسبب مضمون الفيديو الخطير، وأكدت على أنه تجاوز الخطوط الحمراء حيث أصبح القوي يأكل الضعيف، بسبب غياب وسائل الردع وعدم صدور أحكام مهمة بعد واقعة الاعتداء على فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.

ووجهت أديب انتقادات للجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان، رافضة أن يتم مثلا وصف بطل الفيديو بـ ''الإنسان'' وبضحية ظروفه الاجتماعية والتفكك الأسري والفقر، مبرزة أن المهم في هذا الملف هو الفتاة الضحية، قائلة: '' أنا اللي كيهمني هو البنت.. اللي بنتي وبنت الآخر واليوم عليك وغدا علي..هذاك النظريات ديال حقوق الإنسان سير خليهم شوف لمن تعاودهم..هذا راه تعدي على الحرمة تعدي على العرض..عراها في الشارع والآخر كيصور بحال حنا في غابة القوي يأكل الضعيف''.

وطالبت أديب بتطبيق عقوبة الإعدام في المغرب وأمام الملأ، فلن يتجرأ أحد على ارتكاب جرائم مشابهة، معبرة عن امتعاضها من الأحكام الصادرة في حق المغتصبين الذين يقضون عقوبة سجنية قد لا تتجاوز سنة واحدة، يقضيها في راحة بسبب الظروف المناسبة التي يجدها داخل المؤسسة السجنية.

وأكدت أديب وهي تتحدث بنبرة غاضبة أن النماذج الشبيهة ببطل فيديو ''واش معندش ختك''، حان الوقت للتخلص منها بـ ''المبيدات القوية'' لإصلاح المجتمع المغربي، قائلة: ''الحوتة تخنز الشواري..وبحال هاذ النموذج منتاظرو منو يربي أجيال ولا يخترع شي حاجة ولا يكون عالم..غادي نتاظرو منو غير الهلاك والفساد في المجتمع''، مشيرة إلى أنها مع سياسة الاستئصال والإخصاء.

واستغلت أديب الفرصة للإشارة إلى أن المجتمع المغربي الذكوري وطريقة تربية الأبناء ليكون هو ''السبع في الدار وسيد الموقف'' من بين الأمور التي أدت إلى ظهور نموذج بطل الفيديو الصادم، مشيرة إلى أن الفتوى لبعض الشيوخ تتحدث فقط عن المرأة والنكاح وممارسة الجنس ومضاجعة المرأة الميتة من الأمور الخطيرة التي جعلت المرأة في المجتمع المغربي خاضعة لسيطرة الرجل الذي أصبح يعتقد على أنه المسيطر.





