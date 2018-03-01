عــاجل هافين تصور الفيديو الفضيحة ''واش معندكش ختك''ببنجرير و فهاذ التاريخ+ تفاصيل حصرية ﻿

في تطورات جديدة بعد اعتقال الشاب (ي ل) المتورط في قضية الاعتداء الجنسي على تلميذة و محاولة تجريدها من ملابسها، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن أحداث الفيديو الصادم جرت شهر يناير من سنة 2018 ببنجرير.

شــــوف تيفي:

في تطورات جديدة بعد اعتقال الشاب (ي ل) المتورط في قضية الاعتداء الجنسي على تلميذة و محاولة تجريدها من ملابسها، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن أحداث الفيديو الصادم جرت شهر يناير من سنة 2018 ببنجرير.

و قالت مصادرنا، إن الشاب الذي يبلغ من العمر 21 سنة، حاول بجماعة بوشان شهر يناير الماضي،الاعتداء على التلميذة ( خ م ) التي تتابع دراستها بجماعة بوشان ببنجرير

و معلوم أن رجال الحموشي ، تمكنوا في أقل من 24 ساعة ، يومه الأربعاء من توقيف الشاب المتورط في فيديو ''واش معندكش ختك'' والذي حاول تجريد تلميذة من ملابسها و الاعتداء عليها جنسيا.