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عــاجل هافين تصور الفيديو الفضيحة ''واش معندكش ختك''ببنجرير و فهاذ التاريخ+ تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 11:37 عــاجل هافين تصور الفيديو الفضيحة واش معندكش ختكببنجرير و فهاذ التاريخ+ تفاصيل حصرية | مجتمع
عــاجل هافين تصور الفيديو الفضيحة ''واش معندكش ختك''ببنجرير و فهاذ التاريخ+ تفاصيل حصرية
في تطورات جديدة بعد اعتقال الشاب (ي ل) المتورط في قضية الاعتداء الجنسي على تلميذة و محاولة تجريدها من ملابسها، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن أحداث الفيديو الصادم جرت شهر يناير من سنة 2018 ببنجرير.

شــــوف تيفي:

 

في تطورات جديدة بعد اعتقال الشاب (ي ل) المتورط في قضية الاعتداء الجنسي على تلميذة و محاولة تجريدها من ملابسها، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن أحداث الفيديو الصادم جرت شهر يناير من سنة 2018 ببنجرير.

و قالت مصادرنا، إن الشاب الذي يبلغ من العمر 21 سنة، حاول بجماعة بوشان شهر يناير الماضي،الاعتداء على التلميذة ( خ م ) التي تتابع دراستها بجماعة بوشان ببنجرير

و معلوم أن رجال الحموشي ، تمكنوا في أقل من 24 ساعة ، يومه الأربعاء من توقيف الشاب المتورط في فيديو ''واش معندكش ختك'' والذي حاول تجريد تلميذة من ملابسها و الاعتداء عليها جنسيا.

 

‫شوف تيفي

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