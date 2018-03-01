عــاجل: في أقل من 24 ساعة..رجال الحموشي اعتاقلو الشاب المتورط في قضية فيديو ''واش معندكش ختك'' فحي شعبي بهذه المدينة ﻿

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن رجال الحموشي ، تمكنوا يومه الأربعاء من توقيف الشاب المتورط في فيديو '' ''واش معندكش ختك'' والذي حاول تجريد تلميذة من ملابسها و الاعتداء عليها جنسيا.

شــــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن رجال الحموشي ، تمكنوا يومه الأربعاء من توقيف الشاب المتورط في فيديو '' ''واش معندكش ختك'' والذي حاول تجريد تلميذة من ملابسها و الاعتداء عليها جنسيا.

و قالت مصادرنا، إن المصالح الأمنية بمدينة بنجرير اعتقلت الشاب (ي ل) الذي تورط في محاولة اغتصاب التلميذة ( خ م ) أمام إحدى المؤسسات التعليمية بإحدى الجماعات

و تعاملت مديرية الحموشي بشكل مستعجل حيث تفاعلت مع الفيديو بعد نشره و باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية