مؤلم وبالصورة..مغربي مات في بلجيكا وهذا ما ستقوم به وزارة الخارجية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربيا شابا في عمر الزهور، لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى سان بيير ببروكسيل، بعد ساعات فقط من علم أسرته بإدخاله للمستشفى في حالة صحية جد حرجة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مغربيا شابا في عمر الزهور، لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى سان بيير ببروكسيل، بعد ساعات فقط من علم أسرته بإدخاله للمستشفى في حالة صحية جد حرجة.

وأوضح المصدر ذاته أن القنصيلة المغربية ببلجكيا، تابعت حالة المغربي "عبد الرحيم.ش" فور توصلها بفيديوهات وصور تؤكد حالته الصعبة، حيث تكفلت بالتواصل مع أسرته وتابعت ملفه الطبي.

وأكد المصدر ذاته أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قررت نقل المغربي إلى أرض الوطن والتكفل بمصاريف النقل إلى منزل أسرته بمنطقة عين عودة.



