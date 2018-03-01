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حديقة سندباد تفاجئ زوارها وهذا جديدها

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 10:54 حديقة سندباد تفاجئ زوارها وهذا جديدها | اقتصاد
حديقة سندباد تفاجئ زوارها وهذا جديدها
تقوم حديقة سندباد بتوسيع عرضها الترفيهي لإرضاء زوارها، وذلك باستقبالها في بداية فصل الربيع كل من manuella وsherazade المهران الصغيران.

شوف تيفي

 

تقوم حديقة سندباد بتوسيع عرضها الترفيهي لإرضاء زوارها، وذلك باستقبالها في بداية فصل الربيع كل من manuella وsherazade المهران الصغيران.

وحسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه من إدارة السندباد، فإن هذين المهرين هما رهن إشارة الزوار الأصغر للتجول في جميع أنحاء الحديقة تحت إشراف أحد أعضاء فريق سندباد، وسيكون بإمكانهم التنزه عبر ممرات الحديقة للتمتع بالمساحات الخضراء الشاسعة المتواجدة بين مختلف الألعاب ومن المؤكد أن هذين المهرين سيجعلان الأطفال سعداء كما سيمكناهم من التمتع في جو مرح تستغرق فيه الجولات 10 دقائق مقابل 20 درهما فقط.

وأضاف البلاغ، أنه وبالنسبة للشباب والكبار، تقدم لهم حديقة سندباد لعبتين جديدتين وهما طاولات البلياردو والبابيفوت، اللعبتين ستمكنهم من لعب جولات مثيرة وممتعة وذلك قبالة لعبة « تساطيح » الجديدة.

أما فيما يخص ثمن البيلياردو فهو يقدر بـ 10 دراهم للحصة أما لعبة البايبيفوت فهي فقط بـ 5 دراهم.

وأخيرا ومن أجل راحة الزائرين، تضاعف حديقة سندباد الأماكن الموفورة للظل وذلك بتوفير خمسين مكانا في مختلف الممرات، هذه المبادرة ستجعل من التجول أكثر متعة من خلال الاستفادة من المناطق المشمسة والمظللة بالتناوب والتي يمكن أن تصلح أيضا كمكان للراحة بين لعبتين.



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