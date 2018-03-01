بالفيديو.. الكعبي لـ '' شوف سبور'' : ''تلقيت استقبالا حارا من اللاعبين وأتمنى أن أكون ضمن اللائحة النهائية للمونديال'' ﻿

عبر أيوب الكعبي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق نهضة بركان، عن سعادته للأجواء التي عاشها رفقة الأسود خلال المعسكر التدريبي الأخير في مواجهة ودية لكل من منتخب صربيا وأوزبكستان.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

عبر أيوب الكعبي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق نهضة بركان، عن سعادته للأجواء التي عاشها رفقة الأسود خلال المعسكر التدريبي الأخير في مواجهة ودية لكل من منتخب صربيا وأوزبكستان.

وقال الكعبي، في تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه لقي استقبالا حارا من طرف اللاعبين وساعدوه على التأقلم مع الأجواء، مشيرا إلى أنهم طالبوه بالحفاظ على مستواه وتمثيل المنتخب الأول بنفس الأداء الذي ظهر به في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتابع قائلا :'' الحمد لله من أول فرصة عطاها ليا رونار تمكن من تسجيل هدف لصالح المنتخب المغربي وكنتمنى نكون من بين اللاعبين لي غادي يمشيو لكأس العالم 2018''.