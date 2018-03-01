هام للمغرب .. 3 نقط سلبية في ملف الترشح الأمريكي‎ ﻿

يتضمن الملف الأمريكي مجموعة من النقط السلبية تؤثر سلبا على ملف الترشح الأمريكي لتنظيم كأس العالم 2026.

شوف سبور

يتضمن الملف الأمريكي مجموعة من النقط السلبية تؤثر سلبا على ملف الترشح الأمريكي لتنظيم كأس العالم 2026.

وتم الوصول إلى هذه النقط السلبية عبر مراجعة لملف الترشح الأمريكي الذي تم وضعه عند الاتحاد الدولي لكرة القدم في السادس عشر من شهر مارس.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء، فإنه ومن شأن هذه النقط السلبية أن تحول دون بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 الأهداف المنشودة من خلال انتشار السلاح عند عموم المواطنين الأمريكيين، والظروف المناخية الحارة السائدة في مجموعة من المدن الأمريكية صيفا، إلى جانب ارتفاع أثمنة التذاكر.