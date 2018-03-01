برنامج مؤجل الجولة 21 من منافسات البطولة الاحترافية ﻿

تنطلق اليوم الأربعاء و غدا الخميس المباريات المؤجلة عن الجولة 21 من البطولة الاحترافية، والتي تأجلت بسبب مشاركة أربع أندية مغربية في منافسات الكؤوس الافريقية.

" شوف سبور "

تنطلق اليوم الأربعاء و غدا الخميس المباريات المؤجلة عن الجولة 21 من البطولة الاحترافية، والتي تأجلت بسبب مشاركة أربع أندية مغربية في منافسات الكؤوس الافريقية.

فيما يلي برنامج المباريات :

الأربعاء 28 مارس

ملعب سانية الرمل الساعة 16.00

المغرب التطواني- الدفاع الجديدي (الحكم صبري كريم)

الخميس 29 مارس

ملعب سانية الرمل الساعة 16.00

شباب الحسيمة - الوداد البيضاوي (سمير الكزاز)

الملعب البلدي لبركان (الساعة 18.00)

النهضة البركانية- سريع واد زم (الحكم نور الدين الجعفري)

ملعب محمد الخامس ( الساعة 20.00)

الرجاء البيضاوي - أولمبيك آسفي :الحكم محمد نحيح