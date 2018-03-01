برنامج مؤجل الجولة 21 من منافسات البطولة الاحترافية ﻿

" شوف سبور "
تنطلق اليوم الأربعاء و غدا الخميس المباريات المؤجلة عن الجولة 21 من البطولة الاحترافية، والتي تأجلت بسبب مشاركة أربع أندية مغربية في منافسات الكؤوس الافريقية.
فيما يلي برنامج المباريات :
الأربعاء 28 مارس
ملعب سانية الرمل الساعة 16.00
المغرب التطواني- الدفاع الجديدي (الحكم صبري كريم)
الخميس 29 مارس
ملعب سانية الرمل الساعة 16.00
شباب الحسيمة - الوداد البيضاوي (سمير الكزاز)
الملعب البلدي لبركان (الساعة 18.00)
النهضة البركانية- سريع واد زم (الحكم نور الدين الجعفري)
ملعب محمد الخامس ( الساعة 20.00)
الرجاء البيضاوي - أولمبيك آسفي :الحكم محمد نحيح