بالصورة..بادة يرد على حسبان والرجاء: ''ذنبي هو حديثي عن الاندماج وفوزكم بأول بطولة سنة 88 وتمجيدي للوداد'' ﻿

رد المعلق الرياضي المغربي جواد بادة عبر حسابه بالفيسبوك، ليلة أمس الثلاثاء، على البيان الاستنكاري لفريق الرجاء البيضاوي والذي جاء على حد تعبيره لأنه تحدث على اندماج الرجاء وفوزه بأول لقب بطولة في

''شوف تيفي''

رد المعلق الرياضي المغربي جواد بادة عبر حسابه بالفيسبوك، ليلة أمس الثلاثاء، على البيان الاستنكاري لفريق الرجاء البيضاوي والذي جاء على حد تعبيره لأنه تحدث على اندماج الرجاء وفوزه بأول لقب بطولة في موسم 87-88، وعن الصراعات الداخلية بين المنخرطين والتي كانت سببا في الوضعية المتردية للفريق الأخضر.

وأوضح بادة أن ذنبه هو عدم رده على مجهولين ربطوا الاتصال به وطلبوا منه عدم التمجيد والإشادة بفريق الوداد خلال مبارياته الإفريقية، وعدم رده على رسائل تطالب بالقول إن للوداد 13 لقبا بالبطولة وليس 19.

وأشار بادة إلى أن بعض الأشخاص مصرون على تطبيق منطق التعصب، موجها شكره إلى حسبان الذي فسح له المجال لكي يكشف عن مجموعة من الحقائق.