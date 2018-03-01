حضيو راسكم..سيدة لاباس عليها شدوها صحاب السماوي في الفنيدق وداو ليها الملايين بطريقة جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، توصلت بداية الأسبوع الجاري، بشكاية، من سيدة، سقطت ضحية شخصين من ''صحاب السماوي''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، توصلت بداية الأسبوع الجاري، بشكاية، من سيدة، سقطت ضحية شخصين من ''صحاب السماوي''.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل النازلة، أن زوجة مقاول في البناء، تفاجأت بشخصين على سيارة سوداء اللون من نوع ''داسيا''، يعترضان سبيلها، حيث استقلت معهما السيارة في اتجاه منزلها، ومكنتهما من مبلغ 15 مليون سنتيم.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية وبعد مغادرة ''المشعوذين'' لبيتها، تبين لها أنها سقطت ضحية ''السماوي'' لتسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا واستعانت بكاميرات مراقبة للتعرف على هوية المبحوث عنهما.