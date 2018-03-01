البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية خلال الصباح والليل، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية خلال الصباح والليل، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بجميع ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى منتظمة نوعا ما شرقية بالأقاليم الصحراوية، وضعيفة من الجنوب بالسفوح الجنوبية الشرقية، وضعيفة القوة شمالية على العموم بباقي جهات المملكة، فيما ستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بالشياظمة والرحامنة والحوز وسوس والجنوب الشرقي ، وما بين 17 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس ، وما بين 23 و28 درجة بالغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 29 و33 درجة بالرحامنة والحوز وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئ الى قليل الهيجان بالسواحل المحيطية ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.