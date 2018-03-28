خواتات لقاو عندهم الحشيش في طنجة..وها شنو وقع ليهم+صور ﻿

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط، مساء يوم أمس الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص رجل و برفقته أختين مغربيتين '' ل . م '' من مواليد 1960 و '' ل . م'' 1950 و اللذين كانوا متوجهين على متن سيارة نفعية إلى الخارج ليتم

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط، مساء يوم أمس الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص رجل و برفقته أختين مغربيتين " ل . م " من مواليد 1960 و " ل . م" 1950 و اللذين كانوا متوجهين على متن سيارة نفعية إلى الخارج ليتم توقيفهم بالمركز الحدودي بسبب تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فمباشرة بعد خضوع الأختين لعملية تفتيش وقائي من طرف شرطية بميناء طنجة المتوسط تم حجز 4 كيلو غرامات و 40 غراما من مخدر الشيرا مدسوسة و ملفوفة على جسدهما .