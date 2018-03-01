مثير..خصوبة المغاربة في تراجع و12 في المائة من الأزواج المغاربة يعانون صعوبات في الإنجاب ﻿

كشف البروفيسور عمر الصفريوي، رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، أن مستوى الخصوبة في المغرب يتراجع لأسباب عديدة، مقابل وجود مشاكل متنوعة تحرم الكثير من الأزواج من الإنجاب.

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كشف البروفيسور عمر الصفريوي، رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، أن مستوى الخصوبة في المغرب يتراجع لأسباب عديدة، مقابل وجود مشاكل متنوعة تحرم الكثير من الأزواج من الإنجاب.

وقال الصفريوي إن الحمل عبر تقنيات المساعدة على الإنجاب مازال يشكل طابو داخل المجتمع المغربي، مؤكدا أن 70 في المائة من الحالات التي ترفض الكشف أنها خضعت للحمل عبر تقنيات التلقيح الصناعي، حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية ليوم غد الأربعاء.

ووفقا لذات الجريدة فقد لفت الصفريوي، خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا بمقر مركز الخصوبة أنفا بالدارالبيضاء، أن 12 في المائة من الأزواج المغاربة يعانون صعوبات في الإنجاب، بما يعادل 800 ألف من المتزوجيين في المغرب، وذلك حسب إستطلاع أجرته الجمعية المغربية لطب الخصوبة في 40 مدينة مغربية، وذكر الصفريوي أن نسبة الإصابة بالعقم عند الرجال أضحت أكثر من المسجلة لدى النساء، بما يفوق 40 في المائة ،مقابل 33 في المائة عند النساء، بينما ترتبط النسبة المتبقية بتأخر الإنجاب مجهول السبب، الذي يجب الإهتمام به حتى لا يظل خارج إطار العلاج.

ودعا الصفريوي إلى كسر الطابو، والإستفادة من جديد تقنيات المساعدة على الإنجاب، التي تعرف تطورات هامة مثل تجميد البويضات، أو الحيوان المنوي، خصوصا بالنسبة لمرضى السرطان الذين يتلقون علاجات كيماوية، وكذا تقنية التشخيص الجيني قبل الزرع، الذي يسمح برصد المشاكل، سيما بالنسبة إلى الحالات التي التي تشكو الإجهاض المتكرر، أو لدى النساء المتقدمات في السن.