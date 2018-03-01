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رؤساء أقسام ومهندسون وموظفون بالقنيطرة تحت التحقيق... والتهم ثقيلة

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 01:37 رؤساء أقسام ومهندسون وموظفون بالقنيطرة تحت التحقيق... والتهم ثقيلة | بوليتيك
رؤساء أقسام ومهندسون وموظفون بالقنيطرة تحت التحقيق... والتهم ثقيلة
تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع سبعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز رباح القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم رؤساء أقسام أحيلوا على التقاعد وآخرون مازالوا يزاولون مهامهم،

شوف تيفي

تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع سبعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز رباح القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم رؤساء أقسام أحيلوا على التقاعد وآخرون مازالوا يزاولون مهامهم، وذلك بناء على ما توصلت إليه من خلاصات ونتائج على ضوء التحقيقات التي باشرتها أخيرا في مجلس القنيطرة ويتعلق الأمر بملفات تهم تجزئات وعمارات سكنية وكذلك خروقات خطيرة سجلت في قطاع التعمير إضافة إلى التقصير الكبير من قبل بعض الموظفين، كما كشفت التحقيقات أن بعض الموظفين المكلفين بقطاع التعمير الذين خضعوا إلى تحقيقات الغرفة الوطنية أشروا على ملفات سكنية رغم اعتراض الوكالة الحضرية ورفضها المطلق التأشير عليها كونها لا تخضع للشروط القانونية.

وبحسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء 28 مارس ذكرت أن الفرقة الوطنية استمعت أخيرا لمهندس معماري أحيل على التقاعد ، ومهندسة صهرة أحد المستشارين السابقين في المجلس، كما استمعت لمهندس معماري آخر ما زال يمارس مهامه، وإلى تقني بلدي وكذلك لرئيس مصلحة التعمير بالمجلس ورئيس قسم الميزانية المكلف بالمداخيل كما حققت كذلك مع رئيس قسم التعمير.

وكشفت نفس الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا إضافيا يتعلق بملف '' جوطية بنعباد'' ، الذي من المنتظر أن يكشف عن خبايا ظلت طي الكتمان خصوصا وأن مستشارا جماعيا سابقا ينتمي للبيجيدي مطلوب للتحقيق في شأن استفادة جمعيته من دعم مالي عن طريق إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس المدينة.

ويشار أن حلول الفرقة الوطنية بمجلس القنيطرة جاء بناء على طلب من عزيز رباح رئيس المجلس الذي ارتأى أن تظهر حقيقة العديد من الملفات التي يسودها التباس كبير.

 

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