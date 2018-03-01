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فضيحة..الجنس مقابل الدعم بآسفي

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 01:27 فضيحة..الجنس مقابل الدعم بآسفي | مجتمع
فضيحة..الجنس مقابل الدعم بآسفي
استمعت شرطة آسفي إلى نساء تقدمن بشكايات تحمل بين طياتها تهما بالتحرش والابتزاز ضد قيادي في حزب حكومي، إذ كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل

''شوف تيفي''

استمعت شرطة آسفي إلى نساء تقدمن بشكايات تحمل بين طياتها تهما بالتحرش والابتزاز ضد قيادي في حزب حكومي، إذ كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل صاحب مجموعة شركات.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد أوضحت رئيسة الجمعية في شكايتها أنها قصدت مكتب رجل الأعمال المذكور، بغرض عرض برنامج نشاط تعتزم تنظيمه عليه، بالنظر إلى أنه معروف بدعمه لكل مكونات النسيج الجمعوي في المدينة.

وسجلت الشابة الثلاثينية أنها عندما أنهت عرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة وتمويل نشاطها، شريطة الانتظار إلى حين وصول الموافقة النهائية من قبل مساعديه، تفاجأت وهي تهم بمغادرة المكتب بصوت مستضيفها وهو يطلب منها الاقتراب منه.

لم تنتبه الضحية في البداية إلى ما يخطط له صاحب الدعم، فاقتربت إلى أن وقفت أمام مكتبه مباشرة، لكنه طلب بعد ذلك أن تقترب أكثر فظنت، من خلال إشارة بيده أنه يريد أن يقول لها كلاما في أذنها، فما كان منه، حسب المشتكية إلا أن وضع يده فوق رأسها وجرها أمامه وحاول تقبيلها.

وصرحت رئيسة الجمعية أنها استعملت القوة للتخلص من تحرش الرئيس المدير العام، الذي قال لها ''ديري بحالا باسك باك''، فردت عليه بأن والدها لا يقبلها من فمها، وأن ما قام به لا يليق برجل مثله.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المكتب التحرش الجنسي النسيج الجمعوي

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