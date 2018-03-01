خبر سار للجماهير الودادية .. هذا موعد عودة جيبور للقلعة الحمراء ﻿

من المنتظر أن يلتحق الليبيري ويليام جيبور اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم بتداريب الفريق الأحمر بداية من الأسبوع المقبل من أجل مباشرة التحضير رفقته للموسم الكروي المقبل.

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من المنتظر أن يلتحق الليبيري ويليام جيبور اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم بتداريب الفريق الأحمر بداية من الأسبوع المقبل من أجل مباشرة التحضير رفقته للموسم الكروي المقبل.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن سعيد الناصيري رئيس الوداد توصل لإتفاق مع جيبور من أجل التحاقه بتداريب الوداد بداية من الأسبوع المقبل من أجل استعادة جاهزيته للموسم الكروي المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن جيبور فسخ العقد الذي كان يربطه بفريق النصر السعودي الذي تعاقد معه في يوليوز الماضي دون أن ينجح في إقناع طاقمه التقني بمؤهلاته البدنية والتقنية.