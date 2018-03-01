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داكوستا: الإصابة أبعدتني عن الأسود وسعيد جدا لتسجيل الهدف الثاني والعودة لحمل قميص المغرب

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 00:22 داكوستا: الإصابة أبعدتني عن الأسود وسعيد جدا لتسجيل الهدف الثاني والعودة لحمل قميص المغرب | سبور
داكوستا: الإصابة أبعدتني عن الأسود وسعيد جدا لتسجيل الهدف الثاني والعودة لحمل قميص المغرب
أكد مروان داكوستا لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق باشاكسيهير إسطنبول، أن سبب غيابه عن الأسود خلال المباريات السابقة تعود فقط للإصابة التي لازمته طوال تلك المدة.

شوف سبور

أكد مروان داكوستا لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق باشاكسيهير إسطنبول، أن سبب غيابه عن الأسود خلال المباريات السابقة تعود فقط للإصابة التي لازمته طوال تلك المدة.

وعبر داكوستا عن سعادته بإحرازه للهدف الثاني أمام منتخب أوزبكستان، عن طريق ضربة رأسية أعطت الامتياز للأسود وساهمت في تحسين مستواهم خلال الجولة الثانية حسب قوله، مؤكدا أنه مستعد لحمل قميص الأسود والمشاركة في المونديال تعتبر شرفا كبيرا بالنسبة له ولكل لاعب في العالم.

وتابع قائلا: ''ألعب الآن مع فريق قوي وضمنت الرسمية في الدوري التركي.. سعيد جدا بهذا الفوز وأتمنى حظا موفقا لكل اللاعبين''.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي مروان داكوستا

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