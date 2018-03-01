هل خرج الكعبي من لائحة رونار لمونديال 2018 ؟ ﻿

يبدو أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، غير مقتنع بأداء أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان رغم تسجيله لهدف أمام منتخب أوزبكستان في المباراة الودية استعدادا لكأس العالم 2018، ونيله لقب

شوف سبور

يبدو أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، غير مقتنع بأداء أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان رغم تسجيله لهدف أمام منتخب أوزبكستان في المباراة الودية استعدادا لكأس العالم 2018، ونيله لقب هداف كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

وحسب الخروج الإعلامي لهيرفي رونار خلال الندوة الصحفية مباشرة بعد نهاية المباراة أمام أوزبكستان، فإن الكعبي أصبح خارج اللائحة النهائية للاعبين المؤهلين لخوض منافسات كأس العالم 2018، بعدما أكد أن المهاجم خالد بوطيب يبقى رقم 1 بالنسبة له مقارنة مع باقي المهاجمين وأن على الكعبي أن يجتهد كثيرا ويحافظ على مستواه التصاعدي.

وقال رونار، إذا سجل الكعبي أمام أوزبكستان فإن المنتخب يتوفر على لاعبين سبق لهم أن أحرزوا أهدافا للمنتخب المغربي في العديد من المناسبات كما أنهم يمارسون في دوريات قوية مقارنة مع البطولة الاحترافية الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال إذا كان رونار يرغب في الدفع بالكعبي إلى تقديم مستويات جيدة أو أنه حسم غيابه عن مونديال روسيا .