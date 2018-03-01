انشقاق جديد داخل تنظيمات حزب الاستقلال بسبب كولسة أبطالها أسماء بارزة! ﻿

خرج من جديد منتدى شباب 11 يناير للدراسات والأبحاث كانشقاق غير معلن على غرار جمعية بلا هوادة، بسبب انحراف الشبيبة الاستقلالية عن مسارها السياسي الحقيقي.

شـــوف تيفي:

خرج من جديد منتدى شباب 11 يناير للدراسات والأبحاث كانشقاق غير معلن على غرار جمعية بلا هوادة، بسبب انحراف الشبيبة الاستقلالية عن مسارها السياسي الحقيقي.

فبعدما كانت الشبيبة تدافع عن قضايا الشباب وتشارك في جميع المحطات، تراجعت لتعيش سبات في هذا الجانب من نسج الكاتب العام الوطني عمر عباسي.

بوادر هذا المشهد ظهرت بامتناع عباسي عن عقد الدورة الرابعة للجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، بسبب تعليمات من تيار حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وابنه محمد ولد الرشيد المسؤول عن التنظيمات والروابط المهنية بالحزب، وعضو اللجنة ذاتها.

مصادر "شوف تيفي" تتحدث عن الكولسة الكاملة التي يراد منها وضع منصور المباركي أحد أقارب حمدي ولد الرشيد وعضو اللجنة التنفيذية على رأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 للشبيبة الاستقلالية، مع احتمالية وضعه أيضا بمقعد الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية.

وعرفت لائحة المرشحين لعضوية اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر 13 القادم، تلاعبات أسماء المرشحين الحاضرين، بحيث تم إدراج اسمين غير حاضرين هما "رانيا جبرون" عن مفتشية حزب الاستقلال بتطوان و"أسماء بالفقيه" عن مفتشية الحزب بسيدي قاسم.