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مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 22:52 مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني | سبور
مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني
هنأ كباتزي تيمور، مدرب المنتخب الأوزبكستاني لكرة القدم، المنتخب المغربي على المستوى الذي قدمه خلال المباراة وعلى التنظيم الذي وصفه بالرائع للجنة المنظمة التي سهرت على توفير كل الظروف الجيدة

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هنأ كباتزي تيمور، مدرب المنتخب الأوزبكستاني لكرة القدم، المنتخب المغربي على المستوى الذي قدمه خلال المباراة وعلى التنظيم الذي وصفه بالرائع للجنة المنظمة التي سهرت على توفير كل الظروف الجيدة للاعبيه.

ويرى مدرب المنتخب الأوزبكي، أن لاعبيه شاركوا في العديد من المنافسات جعلتهم قريبين جدا من النهج التكتيكي الذي يتميز به المنتخب الإيراني علما أن اللياقة البدنية منحتهم تلك القيمة الكروية بين باقي المنتخبات، مؤكدا أن المنتخب المغربي أقوى بكثير من المنتخب الإيراني خاصة على المستوى التقني والفني.

وتابع قائلا : " قدم المنتخب المغربي مستوى جيد في المباراة رغم اعتماده على لاعبين من الفريق الثاني".



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