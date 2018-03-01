رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه ﻿

أكد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن خالد بوطيب يبقى رقم 1 مقارنة مع باقي المهاجمين الذي يحملون قميص المغرب، مشيرا إلى أن أيوب الكعبي لعب بشكل جيد أمام اوزبكستان لكن عليه أن يجتهد

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أكد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن خالد بوطيب يبقى رقم 1 مقارنة مع باقي المهاجمين الذي يحملون قميص المغرب، مشيرا إلى أن أيوب الكعبي لعب بشكل جيد أمام اوزبكستان لكن عليه أن يجتهد كثيرا ويحافظ على مستواه التصاعدي.

وقال رونار خلال الندوة الصحفية، إن المغاربة أمامهم 8 أسابيع قبل خوض أول لقاء في نهائيات كأس العالم 2018، ولايمكن الحسم في اللائحة النهائية للاعبين سيما أن هناك العديد من الأسماء قد تظهر بشكل جيد وتؤكد على ضرورة المناداة عليها ومنحها الفرصة.

وتابع قائلا : بالنسبة للكعبي فعلا سجل أمام أوزبكستان لكن هناك لاعبين يمارسون في دوريات قوية وسجلوا في العديد من المناسبات".





