مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه قبل قليل من يومه الثلاثاء 27 مارس 2018، المعتقل ''ربيع الأبلق'' بتدوينات جد خطيرة ، نشرها قبل اعتقاله عبر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه قبل قليل من يومه الثلاثاء 27 مارس 2018، المعتقل "ربيع الأبلق" بتدوينات جد خطيرة ، نشرها قبل اعتقاله عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك.

وأوضح الموفد أن المعتقل الأبلق، كتب في تدوينته الأولى: "لا علم يعلو فوق راية أحرار الريف..علم ليوطي الفرنسي إلى مزبلة التاريخ"، وكتب في تدوينة ثانية: "نحن الريفيون مستعدون للقتال من أجل إعادة دولتنا المحتلة من طرف المخزن"، بينما كتب في آخر تدوينة عُرضت عليه: "تحيا جمهورية الريف".

وأكد الموفد أن المعتقل "ربيع الأبلق" وبعد مواجهته بهذه التدوينات الخطيرة، اعترف أن الحساب الفيسبوكي الذي تتواجد به التدوينات يعود له، وما كتبه يدخل في إطار حرية التعبير.

وأشار الموفد إلى أن المحكمة، واجهت المعتقل المذكور بصور تحمل علم ما يسمى بـ "جمهورية الريف"، حيث أكد علاقته ببعضها.

مباشرة بعد مواجهة "الأبلق" بالتدوينات والصور، يضيف الموفد، تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي في مرافعة مطولة التمس من خلالها من المحكمة إحضار هواتف المعتقلين المحجوزة من طرف الفرقة الوطنية وعرضها على الخبرة للإطلاع على مضمون المكالمات لأن هناك مكالمات هاتفية دارت بين الأبلق وشخصيات نافذة.

وعزز المحاميان محمد أغناش ونعيمة كلاف، ملتمس النقيب عبد الرحيم الجامعي وطالبا بعرض هواتف المعتقلين على الخبرة، وهو ما جعل المعتقل حميد المهداوي ينتفض من مكانه بعد السماح له بالعودة إلى أشغال الجلسة، قائلا: "أنا كنحتارمك السي النقيب وخاصكم طالبوا ليا باش يجبدوا المكالمات الهاتفية اللي عندي في الهاتف وراني حُشرت في ملف لا علاقة لي به.. وأنا صحافي نزيه ومعنديش علاقة بهاذ الشي اللي كتاهموني بيه وهاذ البوعزاتي مكاينش كاع"، ليبستم له حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، قبل أن يتدخل القاضي قائلا: " صافي براكا عليك المهداوي".