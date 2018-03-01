رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود ﻿

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن بدر بانون تعرض لإصابة خلال الحصة التدريبية ليوم أمس الاثنين، الشيء الذي اجبره على إبعاده عن اللقاء أمام منتخب أوزبكستان.

شوف سبور

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن بدر بانون تعرض لإصابة خلال الحصة التدريبية ليوم أمس الاثنين، الشيء الذي اجبره على إبعاده عن اللقاء أمام منتخب أوزبكستان.

وأكد رونار خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة التي انتهت لصالح الأسود بهدفين دون رد، أنه حافظ على نفس النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه منذ خوض أول لقاء له مع المنتخب المغربي خاصة خلال التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم وأنه يفكر في تغيير أسلوبه.

وتابع قائلا :" المنتخب المغربي في حاجة للإعداد الجيد ولابد من تصحيح العديد من الأمور لا شيء حسم بخصوص اللاعبين المشاركين في المونديال".