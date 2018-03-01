تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ﻿

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة فوزي لقجع، على هامش مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأوزبكي، ، في إطار استعدادات النخبة الوطنية

"شوف سبور"

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة فوزي لقجع، على هامش مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأوزبكي، ، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم 2018.

وقد طلب حمزة الحجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعديل قانون مشاركة اللاعبين الشباب في بطولة الكبار، حيث اقترح ضرورة وضع استراتيجية محددة، تشتغل عليها العديد من الفعاليات وتضم كلا من ممثل أندية القسم الأول والعصبة الاحترافية والإدارة التقنية الوطنية، إضافة إلى رئيس لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة، قبل أن يتم المصادقة عليها في الاجتماع المقبل للمكتب المديري للجامعة.



كما قدم جمال الكعواشي، رئيس لجنة التحكيم، عرضا مفصلا حول أنشطة اللجنة المركزية للتحكيم في مقدمتها المشاركة في ورشة تطوير التحكيم في إفريقيا، حيث تطرق لأهم المحاور التي نوقشت في هذه الورشة.

ودعا جمال الكعواشي، إلى تفعيل الشراكة التي تجمع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات الكروية الإفريقية، لكي يستفيد منها التحكيم الإفريقي. إثر ذلك عرض جمال الكعواشي، مشروع قانون الحكم الجديد الذي يتضمن مجموعة من النقاط أهمها تنظيم وهيكلة ميدان التحكيم، خاصة فيما يتعلق بالواجبات والحقوق، وقانون العقوبات التحكيمية والتكوين.

كما تمت مناقشة احتراف الحكام واستعمال تقنية الفيديو في مباريات البطولة الوطنية، المطالبة بإدخال النقطتين الأخيرتين في المشروع القادم.

بعد العرض الذي قدمه جمال الكعواشي، تم الاتفاق على إرسال المشروع إلى الأندية لإبداء الرأي فيه قبل المصادقة عليه في الاجتماع المقبل.

وفي الأخير، قدم إدريس حنيفة، رئيس لجنة تدبير وتطوير مراكز التكوين، عرضا حول الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع رؤساء العصب الجهوية بمدينة مراكش والذي يتطرق لتحديث العصب الجهوية ومواكبتها للتقطيع الإداري بالإضافة إلى متطلبات التحكيم بها، قبل أن يؤكد أنه ستتم مناقشة هذه المحاور أكثر خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد يومي 30 و31 مارس 2018.