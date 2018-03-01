 تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى | دولي

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1 | بووز

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي

شاهد بالفيديو ملخص واهداف انجلترا وايطاليا 1/1 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص واهداف انجلترا وايطاليا 1/1

عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام يخرج عن صمته و هذا ما قاله | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام

شاهد بالفيديو اهداف مباراة المنتخب المغربي و أوزبكستان 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو اهداف مباراة المنتخب المغربي و أوزبكستان 2-0

عاجل وبالصور..المدير اللي تسبب في نقل أستاذة للمستشفى بمكناس اتخذ هذا القرار المثير | مجتمع

عاجل وبالصور..المدير اللي تسبب في نقل أستاذة للمستشفى بمكناس اتخذ هذا القرار المثير

شاهد بالفيديو ماقاله مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار عقب نهاية المباراة | بووز

شاهد بالفيديو ماقاله مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار عقب نهاية المباراة

تبدال السوايع راحة..

تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 21:18 تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم | سبور
تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة فوزي لقجع، على هامش مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأوزبكي، ، في إطار استعدادات النخبة الوطنية

"شوف سبور"

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة فوزي لقجع، على هامش مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأوزبكي، ، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم 2018.

وقد طلب حمزة الحجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعديل قانون مشاركة اللاعبين الشباب في بطولة الكبار، حيث اقترح ضرورة وضع استراتيجية محددة، تشتغل عليها العديد من الفعاليات وتضم كلا من ممثل أندية القسم الأول والعصبة الاحترافية والإدارة التقنية الوطنية، إضافة إلى رئيس لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة، قبل أن يتم المصادقة عليها في الاجتماع المقبل للمكتب المديري للجامعة.


كما قدم جمال الكعواشي، رئيس لجنة التحكيم، عرضا مفصلا حول أنشطة اللجنة المركزية للتحكيم في مقدمتها المشاركة في ورشة تطوير التحكيم في إفريقيا، حيث تطرق لأهم المحاور التي نوقشت في هذه الورشة.

ودعا جمال الكعواشي، إلى تفعيل الشراكة التي تجمع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات الكروية الإفريقية، لكي يستفيد منها التحكيم الإفريقي. إثر ذلك عرض جمال الكعواشي، مشروع قانون الحكم الجديد الذي يتضمن مجموعة من النقاط أهمها تنظيم وهيكلة ميدان التحكيم، خاصة فيما يتعلق بالواجبات والحقوق، وقانون العقوبات التحكيمية والتكوين.

كما تمت مناقشة احتراف الحكام واستعمال تقنية الفيديو في مباريات البطولة الوطنية، المطالبة بإدخال النقطتين الأخيرتين في المشروع القادم.

بعد العرض الذي قدمه جمال الكعواشي، تم الاتفاق على إرسال المشروع إلى الأندية لإبداء الرأي فيه قبل المصادقة عليه في الاجتماع المقبل.

وفي الأخير، قدم إدريس حنيفة، رئيس لجنة تدبير وتطوير مراكز التكوين، عرضا حول الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع رؤساء العصب الجهوية بمدينة مراكش والذي يتطرق لتحديث العصب الجهوية ومواكبتها للتقطيع الإداري بالإضافة إلى متطلبات التحكيم بها، قبل أن يؤكد أنه ستتم مناقشة هذه المحاور أكثر خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد يومي 30 و31 مارس 2018.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه | سبور

رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه

رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود | سبور

رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود

شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان | سبور

شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان

المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان | سبور

المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | سعد الزيات يبدع في عمل فني جديد بعنوان نسال فيك | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

بالفيديو | سعد الزيات يبدع في عمل فني جديد بعنوان ''نسال فيك ''

سعيدة شرف تكشف عن جديدها منت العرب في أول كليپ فيديو لها ! | قنوات أخرى

سعيدة شرف تكشف عن جديدها ''منت العرب '' في أول كليپ فيديو لها !

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل | معانا فنان

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل

ارتفاع قيمة أسهم كولورادو بالسوق المغربية مع ارتفاع النتائج الصافية برسم سنة 2017 | مال و أعمال

ارتفاع قيمة أسهم كولورادو بالسوق المغربية مع ارتفاع النتائج الصافية برسم سنة 2017

﻿

آخر المستجدات

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى | دولي
منذ 26 دقيقة

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1 | بووز

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.