عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام يخرج عن صمته و هذا ما قاله ﻿

مباشرة بعدما ربط فايسبوكيون صوره بفيديو فاضح هز المغاربة عبر الفايسبوك و المتعلق بفضيحة ''واش معندكش ختك''،خرج الشاب الكزاوي هشام الذي اقترن اسمه بهذه الفضيحة نافيا أن الأمر يتعلق به.

شـــوف تيفي:

مباشرة بعدما ربط فايسبوكيون صوره بفيديو فاضح هز المغاربة عبر الفايسبوك و المتعلق بفضيحة "واش معندكش ختك"،خرج الشاب الكزاوي هشام الذي اقترن اسمه بهذه الفضيحة نافيا أن الأمر يتعلق به.

و قال هشام في منشور عبر حسابه الفايسبوكي،:" را ماشي أنارا يا الله وراوني دراري داكشي و الله ما على بالي ب شي حاجة أ الخوت را مفهمش هاد الباطل منين جا و الله ياخد الحق ف لي كان سباب.."

و جاءت تدوينة هشام بعد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني التي دخلت على خط القضية مؤكدة بحثها بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.