 شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى | دولي

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1 | بووز

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي

شاهد بالفيديو ملخص واهداف انجلترا وايطاليا 1/1 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص واهداف انجلترا وايطاليا 1/1

عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام يخرج عن صمته و هذا ما قاله | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام

شاهد بالفيديو اهداف مباراة المنتخب المغربي و أوزبكستان 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو اهداف مباراة المنتخب المغربي و أوزبكستان 2-0

عاجل وبالصور..المدير اللي تسبب في نقل أستاذة للمستشفى بمكناس اتخذ هذا القرار المثير | مجتمع

عاجل وبالصور..المدير اللي تسبب في نقل أستاذة للمستشفى بمكناس اتخذ هذا القرار المثير

شاهد بالفيديو ماقاله مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار عقب نهاية المباراة | بووز

شاهد بالفيديو ماقاله مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار عقب نهاية المباراة

تبدال السوايع راحة..

شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 21:03 شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان | سبور
شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان
تشهد مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام ضيفه منتخب أوزبكستان، التي تجرى على أرضية ملعب مركب محمد الخامس حضور مجموعة من الوجوه الرياضية والفنية البارزة.
شوف سبور 
 
 
تشهد مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام ضيفه منتخب أوزبكستان، التي تجرى  على أرضية ملعب مركب محمد الخامس حضور مجموعة من الوجوه الرياضية والفنية البارزة.
 
وحضر المباراة كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ومجموعة من الأعضاء الجامعيين وعبد السلام أبرون رئيس فريق المغرب التطواني، إضافة إلى الفنان حاتم عمور.
 
وتدخل هذه المباراة الودية ضمن اللقاءات التي برمجها الاتحاد الدولي لكرة القدم لكل المنتخبات استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.
 
 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني | سبور

مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني

رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه | سبور

رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه

رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود | سبور

رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود

تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم | سبور

تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | سعد الزيات يبدع في عمل فني جديد بعنوان نسال فيك | قنوات أخرى
منذ 35 دقيقة

بالفيديو | سعد الزيات يبدع في عمل فني جديد بعنوان ''نسال فيك ''

سعيدة شرف تكشف عن جديدها منت العرب في أول كليپ فيديو لها ! | قنوات أخرى

سعيدة شرف تكشف عن جديدها ''منت العرب '' في أول كليپ فيديو لها !

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل | معانا فنان

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل

ارتفاع قيمة أسهم كولورادو بالسوق المغربية مع ارتفاع النتائج الصافية برسم سنة 2017 | مال و أعمال

ارتفاع قيمة أسهم كولورادو بالسوق المغربية مع ارتفاع النتائج الصافية برسم سنة 2017

﻿

آخر المستجدات

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى | دولي
منذ 29 دقيقة

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1 | بووز

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.