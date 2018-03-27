شخصيات بارزة حاضرة بمركب محمد الخامس لمتابعة مباراة الأسود ضد أوزبكستان ﻿

تشهد مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام ضيفه منتخب أوزبكستان، التي تجرى على أرضية ملعب مركب محمد الخامس حضور مجموعة من الوجوه الرياضية والفنية البارزة.

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تشهد مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام ضيفه منتخب أوزبكستان، التي تجرى على أرضية ملعب مركب محمد الخامس حضور مجموعة من الوجوه الرياضية والفنية البارزة.

وحضر المباراة كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ومجموعة من الأعضاء الجامعيين وعبد السلام أبرون رئيس فريق المغرب التطواني، إضافة إلى الفنان حاتم عمور.