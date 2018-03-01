زيوت مغشوشة ممزوجة بمسكنات ألم الرأس تجر تجارا إلى القضاء ﻿

قضية من العيار الثقيل معروضة على القضاء بالحسيمة تتعلق بترويج كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة في مدن الشمال وكشفت مصادر يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أن محكمة الاستئناف بالحسيمة

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قضية من العيار الثقيل معروضة على القضاء بالحسيمة تتعلق بترويج كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة في مدن الشمال وكشفت مصادر يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أن محكمة الاستئناف بالحسيمة أجلت النظر في ملفين يتابع فيهما تجار كبار بتهمة بيع زيت زيتون مغشوشة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في الملف الذي تم تأجيله إلى 23 من شهر أبريل المقبل تهمة عرض للبيع مادة زيت زيتون غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل.

وحسب أطوار التحقيق في القضية فإن مجموعة من الجشعين يلجؤون إلى أساليب ماكرة للغش، فهناك من يقوم بوضع مسكن لألم الرأس وهي عبارة عن أقراص تضاف إلى الزيت ممزوجة مع زيوت اخرى إذ تكتسب نفس اللون والرائحة إلا أنها تكون غير أصلية وقد تشكل خطرا على صحة الإنسان بسبب عدم معرفة مكوناتها وانعكاساتها.