 المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى | دولي

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1 | بووز

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي

شاهد بالفيديو ملخص واهداف انجلترا وايطاليا 1/1 | بووز

شاهد بالفيديو ملخص واهداف انجلترا وايطاليا 1/1

عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام يخرج عن صمته و هذا ما قاله | حوادث و حقوق

عـــاجل و بالصورة ..الشاب الكازاوي اللي اتاهموم بمحاولة اغتصاب تلميذة بعدما عراها فالشارع العام

شاهد بالفيديو اهداف مباراة المنتخب المغربي و أوزبكستان 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو اهداف مباراة المنتخب المغربي و أوزبكستان 2-0

عاجل وبالصور..المدير اللي تسبب في نقل أستاذة للمستشفى بمكناس اتخذ هذا القرار المثير | مجتمع

عاجل وبالصور..المدير اللي تسبب في نقل أستاذة للمستشفى بمكناس اتخذ هذا القرار المثير

شاهد بالفيديو ماقاله مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار عقب نهاية المباراة | بووز

شاهد بالفيديو ماقاله مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار عقب نهاية المباراة

تبدال السوايع راحة..

المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 20:59 المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان | سبور
المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان
تمكن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أجريت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

شوف سبور

تمكن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أجريت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وافتتح أيوب الكعبي في أول ظهور رسمي له رفقة المنتخب الأول حصة التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليضيف المدافع مروان داكوستا الذي تولى عميد الأسود الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق ضربة رأسية محكمة.

وانخفض إيقاع المباراة خلال الجولة الثانية بحيث فشل المنتخبان في خلق فرص حقيقية للتسجيل ما عدا تسديدة حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام تمكن الحارس من إبعادها في الدقيقة 76.

ومعلوم أن أبناء هرفي رونار قد حققوا فوزهم الأول أمام منتخب صربيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني | سبور

مدرب المنتخب الأوزبكي: الأسود أقوى بكثير من المنتخب الإيراني

رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه | سبور

رونار : بوطيب هو الرقم 1 في المنتخب و الكعبي عليه أن يجتهد ويحافظ على مستواه

رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود | سبور

رونار يكشف سبب إبعاده لبدر بانون وعن النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه مع الأسود

تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم | سبور

تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | سعد الزيات يبدع في عمل فني جديد بعنوان نسال فيك | قنوات أخرى
منذ 36 دقيقة

بالفيديو | سعد الزيات يبدع في عمل فني جديد بعنوان ''نسال فيك ''

سعيدة شرف تكشف عن جديدها منت العرب في أول كليپ فيديو لها ! | قنوات أخرى

سعيدة شرف تكشف عن جديدها ''منت العرب '' في أول كليپ فيديو لها !

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل | معانا فنان

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل

ارتفاع قيمة أسهم كولورادو بالسوق المغربية مع ارتفاع النتائج الصافية برسم سنة 2017 | مال و أعمال

ارتفاع قيمة أسهم كولورادو بالسوق المغربية مع ارتفاع النتائج الصافية برسم سنة 2017

﻿

آخر المستجدات

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى | دولي
منذ 30 دقيقة

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

مواجهة المعتقل الأبلق بتدوينات جد خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1 | بووز

شاهد بالفيديو لقطة اليوم ميسي يغادر المدرجات بعد مشاهدته هزيمة مذلة للأرجنتـين أمام اسبانيـا 6/1

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إسبانيا والارجنتين 6-1 هاتريك ايسكو وغياب ميسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.