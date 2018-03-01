المنتخب المغربي يحقق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه أوزبكستان ﻿

تمكن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أجريت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

شوف سبور

تمكن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أجريت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وافتتح أيوب الكعبي في أول ظهور رسمي له رفقة المنتخب الأول حصة التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليضيف المدافع مروان داكوستا الذي تولى عميد الأسود الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق ضربة رأسية محكمة.

وانخفض إيقاع المباراة خلال الجولة الثانية بحيث فشل المنتخبان في خلق فرص حقيقية للتسجيل ما عدا تسديدة حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام تمكن الحارس من إبعادها في الدقيقة 76.

ومعلوم أن أبناء هرفي رونار قد حققوا فوزهم الأول أمام منتخب صربيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.





