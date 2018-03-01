على طريقة الأفلام الهوليودية.. سرقة أحد المنازل بالجديدة ﻿

أقدمت صباح يومه الثلاثاء عصابة على سرقة منزل بطريقة الأفلام الهوليودية عقب ترصدهم لسيارة كانت تسوقها امرأة متوجهة إلى منزلها بحي المنار بالجديدة.

شوف تيفي

أقدمت صباح يومه الثلاثاء عصابة على سرقة منزل بطريقة الأفلام الهوليودية عقب ترصدهم لسيارة كانت تسوقها امرأة متوجهة إلى منزلها بحي المنار بالجديدة.

ووفق مصادر محلية، فإن العصابة اعترضت سبيل الضحية وأرغموها على إعطائهم مفتاح منزلها ليقوموا بسرقة الأجهزة الإلكترونية « كاميرا المراقبة » من أجل إخفاء معالم الجريمة إضافة إلى بعض الحِلي « الذهب »، كما قامت العصابة أيضا بسرقة سيارة الضحية ليلوذوا بالفرار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الضحية أشعرت المصالح الأمنية بعملية السرقة التي تعرضت لها، حيث حلت عناصر الشرطة العلمية بعين المكان و قاموا بجمع الأدلة الجنائية من بصمات ومعطيات للتعرف على هوية السارقين.