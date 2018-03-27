والي جهة الدارالبيضاء سطات يترأس اجتماع مجموعة العمل المكلفة بالربط بشبكة الكهرباء بحضور ممثل عن البنك الدولي ﻿

انعقد اليوم بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، اجتماع مجموعة العمل المكلفة بالشق المتعلق بالربط بشبكة الكهرباء.

شوف تيفي:

انعقد اليوم بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، اجتماع مجموعة العمل المكلفة بالشق المتعلق بالربط بشبكة الكهرباء.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم تقدم أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بخصوص الإجراءات المتعلقة بالمقاولات بصفة خاصة فيما يتعلق بالربط بشبكة الكهرباء و تلك المتعلقة بالتدبير اللامادي للمساطر الإدارية بصفة عامة.

وجرت أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، بحضور والي جهة الدارالبيضاء سطات، وفق نهج تشاركي تنخرط فيه مجموعات العمل الموضوعاتية ولجنة تقنية للتتبع والإعداد والتي يقوم بتنسيق أشغالها المركز الجهوي للإستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات.

وحضر هذا الاجتماع ممثلو اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للتأكيد على مدى التنسيق والتعاون بين الهيئتين، كما حضر ممثل عن البنك الدولي للوقوف على مدى الإنجازات الهامة في مجال تقليص المدة الزمنية والتكاليف والمساطر المرتبطة بالربط بشبكة الكهرباء، من أجل تلبية تطلعات المستعملين، خاصة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المتمثلة في تقليص الآجال و التكلفة، بتفعيل مجموعة من المنصات الإلكترونية عبر الإنترنيت.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التواصلي هو تبادل التجارب و تعميم هذه المبادرات بين المتدخلين في المجال، على صعيد جهة الدار البيضاء سطات.