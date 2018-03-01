شركة ''ياسمين'' للعقار تفتتح أول برج أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط بالدارالبيضاء وهذه هي أثمنة الشقق ﻿

تفتتح شركة ''ياسمين'' للعقار بمدينة الدارالبيضاء، أول برج أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو الأول من بين الأبراج الأربعة المزمع بناؤها في إطار مشروع الأبراج الخضراء المبتكر في قلب الدارالبيضاء-

شوف تيفي: ع. رموحي

تفتتح شركة ''ياسمين'' للعقار بمدينة الدارالبيضاء، أول برج أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو الأول من بين الأبراج الأربعة المزمع بناؤها في إطار مشروع الأبراج الخضراء المبتكر في قلب الدارالبيضاء- أنفا الجديد.

وحسب نائب المدير العام عمر برادة، فإن المشروع يضم 450 شقة مقسمة على أربعة أبراج، في حين يضم كل برج 16 طابقا، ويبلغ ثمن المتر الواحد 27 ألف درهم، ويصل ثمن الشقق الصغيرة مليون ونصف المليون درهم، فيما يبلغ ثمن الشقق الكبيرة بمساحة 400 متر إلى عشرة ملايين درهم.

وأضاف عمر برادة، أن مشروع الأبراج الخضراء قد تم اختياره من بين 10 أفضل مشاريع في العالم في مسابقة المعرض الدولي لمحترفي العقار، الذي يحتفي كل سنة بأجمل الإنجازات والمشاريع من فئة أفضل مشروع مستقبلي.

ومن المتوقع أن يسلم الشطر الأول في الأشهر المقبلة من هذه السنة، أما الشطر الثاني فسيسلم سنة 2019، والشطر الثالث في 2027.