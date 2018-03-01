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جمهور الرجاء يسخر من حسبان بسبب جواد بادة ويطالبه بالتركيز على الجمع العام

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 20:46 جمهور الرجاء يسخر من حسبان بسبب جواد بادة ويطالبه بالتركيز على الجمع العام | سبور
جمهور الرجاء يسخر من حسبان بسبب جواد بادة ويطالبه بالتركيز على الجمع العام
سخرت الجماهير الرجاوية، من البلاغ الأخير الذي نشره سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بعد الإعلان عن استنكاره من تعليق أحد المنشطين بالقناة القطرية بيين سبورت بعد مرور 20 يوما عن

'' شوف سبور''

سخرت الجماهير الرجاوية، من البلاغ الأخير الذي نشره سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بعد الإعلان عن استنكاره من تعليق أحد المنشطين بالقناة القطرية بيين سبورت بعد مرور 20 يوما عن الحدث الذي أثار غضب محبي القلعة الخضراء.

ووجه مسؤولو فريق الرجاء الرياضي رسالة استنكارية إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة ''بين إن سبور'' بقطر بخصوص تصريحات المعلق المغربي جواد بادة و التي تعمد من خلالها المس المستفز بمشاعر الرجاء، في الوقت الذي طالبت الجماهير الرجاوية بالتركيز على فعاليات الجمع العام الاستثنائي عوض البحث عن مواضيع أكل عليها الدهر وشرب.

هذا ويعيش فريق الرجاء البيضاوي أزمة مالية وتسييرية خانقة لدرجة أن اللاعبين لم يعثروا على قنينات الماء الصالح للشرب خلال حصصهم التدريبية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاءالبيضاوي لكرة القدم

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