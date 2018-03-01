دوري احترافي يتصدى لظاهرة الوشم بهذا القرار الصارم ﻿

قررت الحكومة الصينية وضع قانون جديد لمواجهة ظاهرة انتشار الوشم بين لاعبي كرة القدم الاحترافيين، خاصة الصينيين ، وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وأخلاق وتقاليد المجتمع الصيني .

'' شوف سبور''

قررت الحكومة الصينية وضع قانون جديد لمواجهة ظاهرة انتشار الوشم بين لاعبي كرة القدم الاحترافيين، خاصة الصينيين ، وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وأخلاق وتقاليد المجتمع الصيني .

وتعتقد الحكومة في بكين أن الأوشام ظاهرة غريبة على تقاليد وأعراف المجتمع الصيني وظاهرة غير أخلاقية، ولذلك فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم على لاعبي المنتخب الأول إخفاء أوشامهم خلال اللقاءات الدولية.

عرفت ظاهرة الأوشام خلال السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا بين لاعبي كرة القدم كتقليد للنجوم العالميين، كما أصبح الدوري الصيني الممتاز يضم نجوما عالميين في السنوات الأخيرة دفعت الفرق الصينية مبالغ كبيرة وضخمة لجلبهم.