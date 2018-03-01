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مول الفيسبوك يرفض المثول أمام القضاء البريطاني

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 20:36 مول الفيسبوك يرفض المثول أمام القضاء البريطاني | نت 2.0
مول الفيسبوك يرفض المثول أمام القضاء البريطاني
رفض '' مارك زوكربيرغ'' مؤسس ورئيس موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' المثول أمام مجلس العموم البريطاني بشأن فضيحة سطو شركة ''كامبريدج أناليتيكا'' على البيانات الشخصية للملايين من مستخدمي الموقع.

شوف تيفي

رفض '' مارك زوكربيرغ'' مؤسس ورئيس موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' المثول أمام مجلس العموم البريطاني بشأن فضيحة سطو شركة ''كامبريدج أناليتيكا'' على البيانات الشخصية للملايين من مستخدمي الموقع.

و حسب موقع قناة ''الجزيرة'' فإن زوكربيرغ – قال في رسالة إنه يقدر أهمية الموضوع، وإن عدم تمكنه من المثول شخصيا أمام اللجنة لا يعني أن الشركة لن تتعاون مع أعضائها؛ مرشحا في ذات الوقت اثنين من كبار الرؤساء التنفيذيين للمثول بدلا عنه أمام المجلس وتقديم إيضاحات حول اتهامات بسطو شركة الدعاية والعلاقات العامة ''كامبردج أناليتيكا'' على البيانات الشخصية لخمسين مليونا من مستخدمي فيسبوك من دون أن يتحرك الموقع لوقف ذلك.

ويشار إلى أن أعضاء مجلس العموم قد طلبوا من ''زوكربيرغ ''المثول أمام لجنة الثقافة والإعلام بشخصه وصفته لتقديم إيضاحات حول شهادات مسؤولي شركته التي عدتها اللجنة مضللة ورفضوا فيها أي تراخ من قبل موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' في حماية خصوصية مستخدميه. كما تواصل هيئة حماية حرية وخصوصية المعلومات تحقيقاتها في قاعدة بيانات شركة ''كامبريدج أناليتيكا'' التي حصلت عليها بموجب أمر قضائي، وذلك لمعرفة كيف سطت على بيانات مستخدمي فيسبوك،'' وكيف قامت إثر ذلك بالتأثير على حملتي الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترمب، وكذلك الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصالح معسكر مؤيدي الخروج.

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شوف تيفي المغرب مارك المثول القضاء البريطاني

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