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عاجل..بعد مواجهة المهداوي بربيع الأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 19:52 عاجل..بعد مواجهة المهداوي بربيع الأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل..بعد مواجهة المهداوي بربيع الأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الاستماع

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الاستماع للمعتقلين حميد المهداوي وربيع الأبلق معا في نفس الوقت.

وأوضح الموفد أن نهاية الجلسة كانت مثيرة، حيث التمس محمد المسعودي المحامي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، الكشف عن العلاقة التي تجمع الأبلق بالمهداوي، وهو الملتمس الذي وافق عليه القاضي الذي أمر المهداوي بالمثول أمامه.

وأشار الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي، طالب من المهداوي الكشف عن طبيعة المكالمات والرسائل التي جمعته بالأبلق وابراهيم البوعزاتي مبرزا أن المهداوي استرسل في الكلام ووصف البوعزاتي بـ "الهبيل"، قائلا: "الهبيل مصطلح كيتم استعمالو وسبق لعبد الإله بنكيران ستعملو وقال هبيل فاس وقصد بيه حميد شباط وحشا يكون هبيل هو زعيم استقلالي".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأبلق المهداوي البوعزاتي الزفزافي

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