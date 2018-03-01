تفاصيل جد خطيرة..اختطاف لاعب مغربي و الاعتداء على زملائه وهاشنو وقع منين طلبات العصابة بفدية لإطلاق سراحه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء أقدمت نهاية هذا الأسبوع على مهاجمة حافلة فريق ''جمعية بيوكرى'' لكرة السلة على مستوى منطقة بنسركاو بأكادير وإختطفوا لاعبا وطالبوا بفدية مالية مقابل

شــــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء أقدمت نهاية هذا الأسبوع على مهاجمة حافلة فريق "جمعية بيوكرى" لكرة السلة على مستوى منطقة بنسركاو بأكادير وإختطفوا لاعبا وطالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.



وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن سبعة أشخاص مسلحين هاجموا طاقم نادي بيوكرى لكرة السلة بعد توقفهم عند إشارة ضوئية بحي "بنسركاو" وحاصروا الحافلة التي كانت متوجهة صوب مدينة قلعة السراغنة لإجراء مقابلة ضد فريق اليوسفية برسم البطولة الوطنية للقسم الثاني.

وأضافت ذات المصادر، أن السائق حاول الإفلات من محاصرة الجناة له غير أنهم شلوا حركته ليقدموا بعدها على فتح الباب الجانبي للحافلة وهم ما جعلهم يدخلون في صراع مع اللاعبين لتتطور الأمور لاختطاف أحد اللاعبين بالقوة وجره للغابة المجاورة "أغروض" مطالبين بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، غير أن شجاعة زملائه الذين هاجموا أفراد العصابة بالحجارة جعلت هؤلاء يلوذون بالفرار ويطلقون سراح اللاعب المحتجز.



هذا، وإستنفر الحادث المصالح الأمنية بمنطقة بنسركاو بعد تلقيها شكاية في الموضوع،حيث لا تزال الأبحاث جارية على قدم وساق من أجل الإهتداء لأفراد العصابة لتوقيفهم