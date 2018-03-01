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عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 18:46 عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | مجتمع
عاجل.. القاضي يطرد المهداوي من جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه
طرد القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الثلاثاء، الصحافي المعتقل حميد المهداوي من الجلسة بسبب رفضه التوقف عن الصراخ خلال تعليقه على تصريحات المعتقل ربيع

"شوف تيفي"

طرد القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الثلاثاء، الصحافي المعتقل حميد المهداوي من الجلسة بسبب رفضه التوقف عن الصراخ خلال تعليقه على تصريحات المعتقل ربيع الأبلق.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف أن المعتقل ربيع الأبلق، وجه اتهامات إلى الأمن والمخابرات والحكومة، وذكر بعد الأحداث التاريخية بالمغرب، ما جعل المهداوي ينتفض من مكانه، داعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق للكشف عن حقيقة التصريحات التي أدلى بها "ربيع الأبلق".

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة تقدم بملتمس للقاضي للرد على المهداوي، إلا أن هذا الملتمس تم رفضه من طرف القاضي الذي قرر طرد حميد المهداوي.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ربيع الأبلق حميد المهداوي الصحافي المعتقل

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