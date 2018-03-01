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البطاقة الحمراء تتسبب في عرض لاعب الجيش الملكي على اللجنة التأديبية

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 18:47 البطاقة الحمراء تتسبب في عرض لاعب الجيش الملكي على اللجنة التأديبية | سبور
البطاقة الحمراء تتسبب في عرض لاعب الجيش الملكي على اللجنة التأديبية
قررت إدارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم، عرض يوسف أوشويا، على لجنة التأديب التابعة للفريق، على خلفية الأحداث التي شهدتها آخر مباراة له أمام فريق المغرب التطواني برسم الجولة 22 من منافسات البطولة

'' شوف سبور''

قررت إدارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم، عرض يوسف أوشويا، على لجنة التأديب التابعة للفريق، على خلفية الأحداث التي شهدتها آخر مباراة له أمام فريق المغرب التطواني برسم الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية.

وعرفت المباراة تدخل أوشويا من دون كرة على منالى فيفيان مابيدي لاعب المغرب التطواني، الشيء الذي تسبب في طرده وتأثر الفريق بقوة خلال اللقاء..

ومن المنتظر أن تغرم إدارة الفريق العسكري اللاعب ماليا، من أجل إعادة الانضباط لأجواء الفريق، الذي يمر بفترة سيئة بالدوري، بعدما خسر في 4 من أصل آخر 5 مواجهات له.

‫شوف تيفي

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