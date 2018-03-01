دانون : 4.7 مليون تلميذ يحتفلون بمرور 16 سنة على انطلاق برنامج صحتي في تغذيتي ﻿

يحتفل البرنامج التربوي الخاص بالتغذية والتحسيس، صحتي في تغذيتي، الذي يهدف إلى تحسين العادات الغذائية بين تلاميذ المدارس ونشر مبادئ التغذية الجيدة، بمرور 16 سنة من العمل الدؤوب.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يحتفل البرنامج التربوي الخاص بالتغذية والتحسيس، صحتي في تغذيتي، الذي يهدف إلى تحسين العادات الغذائية بين تلاميذ المدارس ونشر مبادئ التغذية الجيدة، بمرور 16 سنة من العمل الدؤوب.

وتعرف كل من مدرسة أحمد الرشيدي، التابعة للأكاديمية الجهوية الدار البيضاء – سطات، المديرية الإقليمية ابن مسيك سيدي عثمان، بحضور عزيز نحيه، المكلف بمجال الحياة المدرسية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء- سطات، وسامية قباج دويري، الكاتبة العامة لـ سنطرال دانون، ولاماليف، المديرة الإقليمية لابن مسيك سيدي عثمان، بالإضافة إلى الفرق المسؤولة عن المشروع تنظيم احتفال مميز.

وحسب بلاغ توصلت '' شوف سبور'' بنسخة منه، فإن الاحتفال بالدورة 16 لبرنامج صحتي في تغذيتي، يسعى لإنجاح المقاربة المتعلقة بالطفولة، منذ 28 ماي 2003 تاريخ توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين، وارتباطها بالمصلحة الوطنية، توعية تلاميذ المدارس بمبادئ التغذية الجيدة مع تعزيز ازدهارهم من خلال اعتماد التغذية الصحية والمتوازنة.

وتشارك حوالي 20 ألف مدرسة في البرنامج، وهو ما يعني 4.7 مليون تلميذ تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة.