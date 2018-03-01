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'' يويفا'' يحدث تعديلات جديدة على المنافسات الأوروبية

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 17:55 يويفا يحدث تعديلات جديدة على المنافسات الأوروبية | سبور
'' يويفا'' يحدث تعديلات جديدة على المنافسات الأوروبية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''يويفا'' عن تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لمنافستي رابطة الأبطال الأوروبية والدوري الأوروبي والكأس الممتازة اعتبارا من الموسم القادم.

'' شوف سبور''

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''يويفا'' عن تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لمنافستي رابطة الأبطال الأوروبية والدوري الأوروبي والكأس الممتازة اعتبارا من الموسم القادم.

وذكر '' ويفا'' عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أنه بدء من 2018-2019 سيتم إتاحة إجراء تبديل رابع في مباريات مراحل خروج المهزوم خاصة في الوقت الإضافي دون التأثير على التغييرات الثلاثة الأخرى.

وسيسمح في نهائي المسابقات الثلاث بوجود 23 لاعبا بدلا من 18 في غيرها من المباريات بقائمة الفريق، مما سيتيح 12 بديلا وليس 7 يجلسون على مقاعد الاحتياطي، ويصبح لدى الأندية بشكل خاص والمدربين مرونة أكثر في التغييرات ويسهل إدارة الفريق فنيا بالنسبة لأكثر المباريات أهمية في الموسم.


وبخصوص تسجيل اللاعبين عقب دور المجموعات برابطة الأبطال والدوري الأوروبي، فإن النادي ربما يسجل ثلاثة لاعبين لديهم الحق في المشاركة بدون أية قيود.

كما تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الفائز بالدوري الأوروبي لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات بحد أدنى ارتداء شارة تدل على أن الانتصارات المتعددة التي حققها، وينطبق هذا في الموسم المقبل على نادي إشبيلية الإسباني الذي حقق اللقب أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

 

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