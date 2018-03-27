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عــاجل..البرلمان المغربي يناقش على المباشر فيديو ''واش معندكش ختك'' و يدعو الحكومة إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمعاقبة الجناة

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 17:51 عــاجل..البرلمان المغربي يناقش على المباشر فيديو واش معندكش ختك و يدعو الحكومة إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمعاقبة الجناة | مجتمع
عــاجل..البرلمان المغربي يناقش على المباشر فيديو ''واش معندكش ختك'' و يدعو الحكومة إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمعاقبة الجناة
في إطار التفاعل مع فيديو ''واش معندكش ختك''، كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بديعة الراضي، أن البرلمان المغربي، بأغلبيته ومعارضته يدين بشدة محاولة اغتصاب فتاة في الشارع العام وتسجيل

شـــوف تيفي:

 

في إطار التفاعل مع فيديو ''واش معندكش ختك''، كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بديعة الراضي، أن البرلمان المغربي، بأغلبيته ومعارضته يدين بشدة محاولة اغتصاب فتاة في الشارع العام وتسجيل الواقعة .

و دعت الفرق البرلمانية مباشرة من خلال جلسة عامة يومه الثلاثاء،الحكومة إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمعاقبة الجناة.

وكانت مديرية الحموشي قد تدخلت بشكل مستعجل ،على خط الفيديو حيث تباشر المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب المصالح واش معندكش ختك

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