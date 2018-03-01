عاجل.. المحكمة تصدم المعتقل ربيع الأبلق بفيديو مثير ﻿

عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الثلاثاء خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله المعتقل ''ربيع الأبلق''، وهو يقول ''لسنا مغاربة'' وذلك

"شوف تيفي"

عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الثلاثاء خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله المعتقل "ربيع الأبلق"، وهو يقول "لسنا مغاربة" وذلك خلال مشاركته في احتجاجات الحسيمة.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف، أن "ربيع الأبلق"، وخلال مواصلة الاستماع له، تطرق للعديد من الأمور من بينها ما قاله سعد الدين العثماني بخصوص وصفه لبعض المناطق بـ "المغرب غير النافع"، وأشار إلى أن بعض المسؤولين تسببوا في توتر العلاقة بين الريف والدولة.

وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي، سأل "الأبلق" عن علاقة تصريحاته بالتهم المنسوبة إليه، ليتدخل المحامي عبد العزيز النويضي الذي شدد على ضرورة الاستماع للمعتقل نظرا لتوفره على العديد من المعطيات الخالصة بأحداث إمزورن ويوم الجمعة، ليرد القاضي قائلا: "راه تكلم بما فيه الكفاية".



وأبرز الموفد أن القاضي علي الطرشي، توجه بسؤال إلى "الأبلق" بخصوص قوله "لسنا مغاربة"، ليحاول المعتقل التهرب وعدم الإجابة عن السؤال، لتطالب هيئة الدفاع بعرض الفيديو، وهو الملتمس الذي وافق عليه القاضي، حيث تم عرض مقطع فيديو ظهر به "الأبلق" يتحدث بالريفية، ما جعل ممثل النيابة العامة يلتمس الاستعانة بمترجم.