رسمـــيا..مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو ''واش معندكش ختك'' و هذا ما قررته ﻿

بشكل مستعجل دخلت مديرية الحموشي،على خط فيديو ''واش معندكش ختك'' حيث تباشر المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في

شـــوف تيفي:

بشكل مستعجل دخلت مديرية الحموشي،على خط فيديو ''واش معندكش ختك'' حيث تباشر المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن مصالحها كانت قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، مدته 55 ثانية، يظهر فيه شخص في العشرينات من عمره وهو بصدد محاولة نزع ملابس فتاة تحت الإكراه، بينما يقوم شخص ثالث بتوثيق تلك الأفعال الإجرامية باستعمال كاميرا رقمية.