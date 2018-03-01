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انفراد.. محامي القصر يُشكك في قانونية لجنة أخلاقيات جامعة كرة القدم ولقجع يتدخل

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 16:25 انفراد.. محامي القصر يُشكك في قانونية لجنة أخلاقيات جامعة كرة القدم ولقجع يتدخل | سبور
انفراد.. محامي القصر يُشكك في قانونية لجنة أخلاقيات جامعة كرة القدم ولقجع يتدخل
كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن هشام الناصيري محامي القصر الذي انتدبه الحسين عموتة للدفاع عنه في قضيته مع الوداد، شكك في قانونية لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة الكرة.

شــــوف تيفي:

 

كشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن هشام الناصيري محامي القصر الذي انتدبه الحسين عموتة للدفاع عنه في قضيته مع الوداد، شكك في قانونية لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة الكرة.

وقالت المصادر ذاتها يومه الثلاثاء، إن المحامي هشام الناصيري، واجه أعضاء اللجنة بمجموعة من الخروقات التي تؤكد عدم قانونية اللجنة التي سيمثل أمامها موكله الحسين عموتة، مبرزة في السياق نفسه أن محامي القصر ضرب للأعضاء اللجنة المذكورة موعدا للمواجهة أمام القضاء.

وذكرت المصادر نفسها، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع تدخل شخصيا وطلب من أعضاء اللجنة أخباره بكل حيثيات النزاع للفصل فيه.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب محامي القصر الناصري عموتة لقجع

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