عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ''ربيع الأبلق''.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل "ربيع الأبلق".

وأوضح الموفد أن "ربيع الأبلق"، كشف خلال إجابته عن أسئلة القاضي علي الطرشي عن ظروف اعتقاله وعن الأسباب التي دفعته إلى الخروج للشارع للاحتجاج ومن بينها رغبته في تشييد مستشفى لعلاج مرضى السرطان.

وأشار الموفد إلى أن الجلسة ستعرف عرض مجموعة من الفيديوهات، مبرزا في الوقت نفسه أن والدي ناصر الزفزافي وأفراد من أسر المعتقلين، يتواجدون بالقاعة رقم 7 لحضور أشغال جلسة المحاكمة.



