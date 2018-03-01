خطير.. صديقة نجم فريق الريال تتعرض للتهديد بالقتل بسببه وهذه التفاصيل ﻿

تعرضت سارا سلامو صديقة إيسكو نجم فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا للتهديد بالقتل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، بسبب تراجع أداء صديقها مؤخرا.

'' شوف سبور''

تعرضت سارا سلامو صديقة إيسكو نجم فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا للتهديد بالقتل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، بسبب تراجع أداء صديقها مؤخرا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلامو مسؤولة عن تغير نظام حياة إيسكو الذي تسبب في تراجع مستواه، لكن الفتاة أعلنت أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه هذا التهديد من بعض الجماهير المحبة لصديقها.

وتصرفت سلامو سريعًا وأعادت إرسال التغريدة التي تعرضت من خلالها للتهديد إلى الشرطة قائلة: “مرحبًا هذا الرجل الذي يعرّف عن نفسه على أنه يكره النساء أرسل لي هذه الرسالة”.

وحذف صاحب التهديد التغريدة لكنه قال قبلها إلى سلامو: ''أيامك معدودة''، وعلى الفور استجابت الشرطة لتغريدة صديقة إيسكو وأعطتها نصائح بشأن كيفية التصرف.