 بلجيكا تدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 ﻿
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بلجيكا تدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 16:05 بلجيكا تدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 | سبور
بلجيكا تدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026
أثنى جيرار لييينارد، رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لسنة 2026، منوها بالعمل الكبير الذي أنجزه المغرب في مسار التنمية، وإعداد كل ما يستلزم من أجل احتضان هذا

''شوف سبور''

أثنى جيرار لييينارد، رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لسنة 2026، منوها بالعمل الكبير الذي أنجزه المغرب في مسار التنمية، وإعداد كل ما يستلزم من أجل احتضان هذا الحدث العالمي البارز.

وعبر جيرار ليينارد خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الاثنين، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن دعم بلاده لاحتضان المملكة المغربية نهائيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم سيعمل كل ما في جهده للتعريف بالملف المغربي.

من جانبه، نوه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعد الدعم الذي قدمه لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026. مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات.

ويذكر أن فوزي لقجع، كان مرفوقا خلال هذا الاجتماع بكل من رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومحمد جودار، النائب الثاني لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والبطلة المغربية السابقة في رياضة ألعاب القوى السيدة نزهة بيدوان.

‫شوف تيفي

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بلجيكا ملف ترشيح المغرب كأس العالم 2026 شوف سبور

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